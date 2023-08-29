جامعة شقراء توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني

وقعت جامعة شقراء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني، بحضور رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، ووكلاء الجامعة، وعددٍ من عمداء الكليات والعمادات المساندة، إلى جانب وفد من قيادات المجلس الثقافي البريطاني برئاسة الدكتور ميشيل كينق.