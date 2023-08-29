جامعة شقراء توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني

وقعت جامعة شقراء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني، بحضور رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، ووكلاء الجامعة، وعددٍ من عمداء الكليات والعمادات المساندة، إلى جانب وفد من قيادات المجلس الثقافي البريطاني برئاسة الدكتور ميشيل كينق.
وتتضمن المذكرة المساهمة في رفع مستوى كفاءة الطلاب والطالبات في اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية.
كما تشمل تنفيذ برامج تدريبية للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وقال وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور منصور المالكي: إن هذه المذكرة ستسهم، بمشيئة الله، في توفير اختبار IELTS لطلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات الجامعية، وكذلك للراغبين من أعضاء هيئة التدريس في إكمال برامج الدراسات العليا ممن يتطلب منهم ضرورة اجتياز هذه النوعية من الاختبارات.
وأضاف الدكتور "المالكي"، أن بنود هذه الاتفاقية تتضمن تنفيذ سلسلة من برامج التطوير المهني، لمساعدة الأكاديميين من منسوبي الجامعة على تحقيق أعلى معايير الجودة المهنية وتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه رسالتهم التعليمية.