بشعار "كشاف المستقبل".. "تعليم مكة" يقيم مخيم رؤساء السداسيات بمشاركة 80 شبلاً

أقام النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة، اليوم الخميس، مخيمًا كشفيًا لرؤساء السداسيات تحت شعار (كشاف المستقبل).
وتفصيلاً، أوضح مشرف النشاط الكشفي القائد عبدالحليم سبحي أن المعسكر الكشفي استضاف يوم الخميس 80 شبلاً رئيس سداسي ونائبه من مختلف المدارس الابتدائية من الساعة السابعة صباحًا وحتى 12 ظهرًا .
وقال قائد البرامج محمد بن عزيز الحارثي إن برنامج المخيم كان مكثفًا اشتمل على العديد من الموضوعات النظرية والتطبيقات العملية التي أسهم في إعدادها وتقديمها مجموعة من قادة التدريب المؤهلين.