بشعار "كشاف المستقبل".. "تعليم مكة" يقيم مخيم رؤساء السداسيات بمشاركة 80 شبلاً

وقال قائد البرامج محمد بن عزيز الحارثي إن برنامج المخيم كان مكثفًا اشتمل على العديد من الموضوعات النظرية والتطبيقات العملية التي أسهم في إعدادها وتقديمها مجموعة من قادة التدريب المؤهلين.