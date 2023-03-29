مع بداية الشهر الفضيل.. الندوة العالمية توزّع برادات المياه على عشرات المساجد في نيجيريا

نوّه وزير الشؤون الدينية بولاية كانوا النيجيرية د.محمد نظيف بتشي بجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي ومكتبها في تنمية المجتمع النيجيري بمشروعاتها الإنسانية وبرامجها المتنوعة، كحفر الآبار وبناء المدارس وتوزيع السلال الغذائية وتقديم وجبات إفطار الصائمين.
جاء ذلك لدى مشاركته في الاحتفالية التي أقامها مكتب الندوة في نيجيريا بمناسبة توزيع برادات المياه على 50 مسجدًا في نيجيريا مع بداية شهر رمضان المبارك بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية بولاية كانو في شمال وجنوب نيجيريا.
وذكر الوزير "بتشي" أن التعاون بين الجانبين متواصل منذ عقود؛ لإسهاماتها المتميزة في المجالات الشبابية والتنموية والإنسانية.
من جانبه، أكد مدير مكتب الندوة هشام عبدالسلام أهمية دعم المملكة حكومةً وشعبًا لكل الأعمال الخيرية التي تُقيمها الندوة في نيجيريا؛ لتحقيق الرخاء والإسهام في تنمية المجتمع النيجيري الذي يثمّن الدعم السخي من المملكة، ويكنّ لها كل الحب والتقدير.