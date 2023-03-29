مع بداية الشهر الفضيل.. الندوة العالمية توزّع برادات المياه على عشرات المساجد في نيجيريا

من جانبه، أكد مدير مكتب الندوة هشام عبدالسلام أهمية دعم المملكة حكومةً وشعبًا لكل الأعمال الخيرية التي تُقيمها الندوة في نيجيريا؛ لتحقيق الرخاء والإسهام في تنمية المجتمع النيجيري الذي يثمّن الدعم السخي من المملكة، ويكنّ لها كل الحب والتقدير.