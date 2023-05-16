للتأكد من جاهزية الفِرَق الطبية.. "صحة القنفذة" تنفّذ 16 فرضية في منشآتها

نفّذت "صحة القنفذة" 16 فرضية في منشآتها الصحية خلال الربع الأول للعام الحالي 2023؛ للوقوف على الاستعدادات والتأكد من الجاهزية في حال وقوع حوادث لا قدر الله.
وقال متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم محمد المتحمي لـ"سبق": إن إدارة الأزمات والكوارث الصحية، أشرفت على 13 حادثًا في المنطقة؛ منها حوادث تصادم عدة مركبات، ونشوب حريق، وانقطاع التيار الكهربائي في منشأة صحية، بتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية المتكاملة وسرعة الاستجابة.
وبيّن "المتحمي" أن إدارة الأزمات والكوارث الصحية بالمنطقة تعمل على مدار الساعة؛ لضمان الاستعداد والتدخل السريع لأي طارئ لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية ووضع الاستراتيجيات والخطط المتكاملة التي تسهم في رفع الجاهزية.