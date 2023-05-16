للتأكد من جاهزية الفِرَق الطبية.. "صحة القنفذة" تنفّذ 16 فرضية في منشآتها

وقال متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم محمد المتحمي لـ"سبق": إن إدارة الأزمات والكوارث الصحية، أشرفت على 13 حادثًا في المنطقة؛ منها حوادث تصادم عدة مركبات، ونشوب حريق، وانقطاع التيار الكهربائي في منشأة صحية، ‏بتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية المتكاملة وسرعة الاستجابة.