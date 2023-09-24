"العجالين" يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني: مناسبة تجسّد التلاحم بين القيادة والشعب

وقال "العجالين": هذه المناسبة نستذكر معها تأسيس وتوحيد الدولة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ومن معه من الرجال المخلصين حتى تحقق -بحمد الله- توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجمعها على كلمة واحدة، وهي بالتأكيد مناسبة تجسد التلاحم الوطني الواسع بين القيادة الحكيمة والشعب، وتبرز قصة كفاح طويلة لإرساء دعائم الوحدة ونبذ الشتات، وإرساء قواعد دولة مترامية الأطراف، تحكم بشرع الله وشعارها التوحيد، فأضحت المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين دولة الأمن والأمان والسلام، وحمل القائد الإمام وأبناؤه الملوك البررة من بعده هموم وقضايا الأمتين العربية والإسلامية في جميع المجالات، وأصبحت بلادنا لها ثقلها المعروف على المستوى العالمي ومع هذا التطور الذي تشهده مملكتنا الغالية وتوسع مجالات وفرص العمل الذي تدعمه الدولة؛ يجب على أبناء الوطن الجد والعزيمة والاجتهاد لدخول ميدان العمل واستثمار أوقاتهم والمحافظة على المنجزات، ونسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.