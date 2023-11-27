"الغامدي" يطمئن على طلبة تعليم الطائف المشاركين في روسيا

من جهة أخرى، افتتح المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالمركز العلمي، معرض التعليم لبرنامج المدن الصحية بمشاركة عدد من الإدارات ؛ وبحضور المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة، مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية، الدكتور محمد نضر خاشقجي .