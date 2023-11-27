"الغامدي" يطمئن على طلبة تعليم الطائف المشاركين في روسيا

اطمأن المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على وفد تعليم الطائف المشارك ضمن الفريق السعودي في مسابقة المهارات الروسية 2023 وذلك باتصال مباشر بمشرف الوفد، اطمأن فيه على الطالب يزن المالكي، والطالبة ريم الفطيس، وأكد عليهم تمثيل المملكة خير تمثيل، داعياً الله لهم التوفيق والنجاح.
من جهة أخرى، افتتح المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالمركز العلمي، معرض التعليم لبرنامج المدن الصحية بمشاركة عدد من الإدارات ؛ وبحضور المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة، مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية، الدكتور محمد نضر خاشقجي .
ويهدف البرنامج إلى تطوير البيئة الطبيعية، والإجتماعية للطلاب نحو سلوكيات ترفع من جودة الحياة، وتعزيز وتحسين الصحة، وجودة الحياة، وتفعيل العديد من الجوانب الإيجابية في المحافظة سواء ' الصحية، والبيئية، والتنظيمية، والتنمية المستدامة، والنهوض بمستوى الخدمات الصحية والبيئية المختلفة .
كما وقع مدير تعليم الطائف عقد شراكة مجتمعية مع شركة تدويم الصناعية، بهدف تدريب الطلبة على إعادة تدوير الملابس؛ لزيادة الوعي الطلابي عن أهمية إعادة التدوير والممارسات المستدامة للحفاظ على البيئة، وإنشاء مساحة تفاعلية للطلاب وتدريبهم على إعادة تدوير مستهلكات المنسوجات بطريقة علمية.