محافظ تربة يزور مكتب البيئة وبنوه بالخدمات التي يقدمها للأهالي

زار محافظ تربة عبدالله بن علي القراش، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، حيث كان في استقباله مدير مكتب الوزارة المهندس محمد بن ساعد المنبهي وموظفو الفرع من مهندسين وأطباء بيطريين وفنيين، وذلك ضمن زيارته للجهات الحكومية في المحافظة.
وتفقد المحافظ خلال الزيارة بجولة على إدارات وأقسام المكتب، واطّلع على الاستعدادات والتجهيزات الفنية والإدارية، واستمع إلى شرح مفصل عن المهام والأعمال التي يقدمها مكتب الوزارة للمستفيدين من أهالي المحافظة.
ونوه المحافظ في ختام الجولة بالجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب، لخدمة أهالي المحافظة، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، كما شكر وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، على ما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن والمواطنين..