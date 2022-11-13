محافظ تربة يزور مكتب البيئة وبنوه بالخدمات التي يقدمها للأهالي

ونوه المحافظ في ختام الجولة بالجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب، لخدمة أهالي المحافظة، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، كما شكر وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، على ما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن والمواطنين..