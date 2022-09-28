"التدريب التقني" تحتفل بيوم الوطن بعرض إبداعات الفائزين بالمسابقة الوطنية

احتفلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باليوم الوطني الـ92 للمملكة مساء أمس الثلاثاء على مسرح الكلية التقنية للبنين بالرياض، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وجميع منسوبي المؤسسة.
واشتمت الفعاليات على العرضة النجدية، وأوبريت للأغاني الوطنية، إضافة إلى تقديم عرض لإبداعات المتدربين والمتدربات الفائزين بمسابقة اليوم الوطني في عدد من المجالات الوطنية.
فيما رفع المحافظ في كلمته بهذه المناسبة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله–، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ92، وعدَّ مناسبة اليوم الوطني فرصة لاستذكار هذه المنجزات التي نفخر بها جميعًا في هذا الوطن المعطاء، مؤكدًا أن الدعـم والاهتمام المتواصل اللـذين يحظـى بـهما قطـاع التدريـب التقنـي والمهني مـن القيادة الرشيدة -أيدها الله- يأتيان إيمانًا بدور هذا القطاع الأساسي في التنمية الشاملة للقدرات البشرية، الذي شكل منعطفًا مهمًّا في خارطة التنمية بالسعودية.