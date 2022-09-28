"التدريب التقني" تحتفل بيوم الوطن بعرض إبداعات الفائزين بالمسابقة الوطنية

فيما رفع المحافظ في كلمته بهذه المناسبة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله–، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ92، وعدَّ مناسبة اليوم الوطني فرصة لاستذكار هذه المنجزات التي نفخر بها جميعًا في هذا الوطن المعطاء، مؤكدًا أن الدعـم والاهتمام المتواصل اللـذين يحظـى بـهما قطـاع التدريـب التقنـي والمهني مـن القيادة الرشيدة -أيدها الله- يأتيان إيمانًا بدور هذا القطاع الأساسي في التنمية الشاملة للقدرات البشرية، الذي شكل منعطفًا مهمًّا في خارطة التنمية بالسعودية.