انطلاق برنامج "احترف صحافة الموبايل" بـ"حفر الباطن"

نظّم فرعُ هيئة الصحفيين بمحافظة حفر الباطن، برنامجًا تدريبيًّا، بعنوان "احترف صحافة الموبايل"، بدعم من مجموعة محمد العلي التجارية، على مسرح غرفة حفر الباطن.