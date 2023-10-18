انطلاق برنامج "احترف صحافة الموبايل" بـ"حفر الباطن"

نظّم فرعُ هيئة الصحفيين بمحافظة حفر الباطن، برنامجًا تدريبيًّا، بعنوان "احترف صحافة الموبايل"، بدعم من مجموعة محمد العلي التجارية، على مسرح غرفة حفر الباطن.
قدم البرنامجَ مراسلُ قناة "الإخبارية" بمنطقة الحدود الشمالية، عبدالله عايش.
وحضر البرنامجَ التدريبي رئيسُ غرفة حفر الباطن سلمان العقيل، ورئيس مجموعة العلي التجارية محمد العلي، بمشاركة أكثر من 50 متدربًا ومتدربة.
وتناول المدربُ عبدالله عايش، خلال البرنامج التدريبي، التعريفَ بمفهوم صحافة الموبايل ومصطلحها وأبرز خصائصها والتحديات والمعوقات التي تواجه العاملين بها، إلى جانب التطبيق العملي.
وقال مدير فرع هيئة الصحفيين بمحافظة حفر الباطن، سلمان المشلحي: إن الفرع يعمل على تقديم البرامج التدريبية الإعلامية؛ لتنمية وتطوير مهارات الصحفيين والإعلاميين بحفر الباطن، من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية التي يقدمها مدربون مختصون في الإعلام.
وأضاف: أن الفرع سينفّذ العديدَ من الدورات والبرامج التدريبية، خلال الفترة المقبلة، في إطار خططه وبرامجه للتدريب والتطوير وتعزيز مهارات الكوادر الإعلامية بالمحافظة.