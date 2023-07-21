"تعاونية الطائف السياحية" تقيم لقاءً مع رجال الأعمال لتعزيز الاستثمار السياحي

وتفصيلاً، تم خلال اللقاء عرض المشاريع السياحية النوعية كالمنتجعات الاستشفائية، ومركز حلول الأعمال والمشاريع السياحية الناشئة، كما تم عرض ورقة عمل من الدكتور علي أحمد القاسم، رئيس قسم السياحة والفندقة بجامعة أم القرى، عن مستقبل صناعة واستدامة السياحة بمحافظة الطائف، وأهمية تفعيل ذلك.