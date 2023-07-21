"تعاونية الطائف السياحية" تقيم لقاءً مع رجال الأعمال لتعزيز الاستثمار السياحي

عُقد لقاء برجال الأعمال بمجلس إدارة جمعية تعاونية الطائف السياحية، بحضور رجل الأعمال محمد بن عايض أبو خشبة، ورئيس قسم السياحة والفندقة بجامعة أم القرى الدكتور علي أحمد القاسم، ووكيل كلية السياحة والفندقة نايف القثامي؛ وذلك لتعزيز الاستثمار السياحي بمحافظة الطائف.
وتفصيلاً، تم خلال اللقاء عرض المشاريع السياحية النوعية كالمنتجعات الاستشفائية، ومركز حلول الأعمال والمشاريع السياحية الناشئة، كما تم عرض ورقة عمل من الدكتور علي أحمد القاسم، رئيس قسم السياحة والفندقة بجامعة أم القرى، عن مستقبل صناعة واستدامة السياحة بمحافظة الطائف، وأهمية تفعيل ذلك.
واستعرض رئيس جمعية تعاونية الطائف السياحية محمد بن مرزوق العتيبي المشاريع الاستثمارية المتاحة لعقد شراكات مع رجال الأعمال في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع المهم وفقًا لرؤية 2030، وفي ظل اهتمام ومتابعة للسياحة بمحافظة الطائف من محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود.
كما تم التعريف بالتعاونيات المتخصصة في هذا اللقاء، التي تحظى بدعم وزارة الموارد البشرية ممثلة في الإدارة العامة للتعاونيات، بإشراف مباشر من المدير العام معن العنقري.
واختُتم اللقاء بتكريم عدد من المشاركين.