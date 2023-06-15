"رؤى السياحية" بمكة تعقد اجتماعها الأول لمناقشة الميزانية المالية والتوجه الاستراتيجي

وتهدف جمعية رؤى السياحية إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي فتحت أبوابها للترحيب بالسياح من جميع أنحاء العالم، حيث تتوجه أنظار الملايين إلى المملكة كوجهة عالمية للزيارة والاستكشاف، وباعتبارها مهد الحضارة الإسلامية، ومركز تقاطع القارات، كما أنها تضم ثقافة غنية وتراثًا زاخرًا لا يضاهيها فيه أي مكان آخر في العالم.