"رؤى السياحية" بمكة تعقد اجتماعها الأول لمناقشة الميزانية المالية والتوجه الاستراتيجي

عقدت جمعية رؤى السياحية اجتماعها الأول والذي حضره أعضاء الجمعية العمومية العادية إيذانًا بانطلاقتها، وتم خلال الاجتماع مناقشة الميزانية المالية والتوجه الاستراتيجي للجمعية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد سرور المولد أن جمعية رؤى السياحية تُعنى بتعزيز السياحة والوعي بأهميتها والاهتمام بالسياح وإرشادهم وتوعيتهم وتثقيفهم بالسياحة الصحيحة والآمنة.
وأضاف أن رؤية الجمعية هي تعزيز دور القطاع السياحي بالمملكة وتحسين جودة الخدمات في المنطقة التي تعمل بها الجمعية، وتشجيع التفاعل الثقافي بين السياح والمجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى توفير أفضل التجارب السياحية، من خلال تقديم خدمات متميزة ومتنوعة تتوافق مع احتياجات السياح المختلفة، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي عن طريق دفع عجلتهما وتوفير فرص جديدة في هذا القطاع.
وتهدف جمعية رؤى السياحية إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي فتحت أبوابها للترحيب بالسياح من جميع أنحاء العالم، حيث تتوجه أنظار الملايين إلى المملكة كوجهة عالمية للزيارة والاستكشاف، وباعتبارها مهد الحضارة الإسلامية، ومركز تقاطع القارات، كما أنها تضم ثقافة غنية وتراثًا زاخرًا لا يضاهيها فيه أي مكان آخر في العالم.