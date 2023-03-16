بأركان توعوية وأنشطة ترفيهية.. انطلاق المخيم الربيعي الثالث بجامعة شقراء

أطلقت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، فعاليات المخيم الربيعي الثالث، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام بالحرم الجامعي بشقراء، برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف.
وتفصيلاً، يتضمن المخيم عددًا من البرامج والدورات التدريبية والأنشطة الترفيهية والثقافية المتنوعة والتي تستهدف طلاب وطالبات الجامعة مثل الأمسيات الشعرية والمسابقات الثقافية والدراسات الكشفية وبطولة الألعاب الإلكترونية.
ويستمر المخيم الربيعي في استقبال الزوار على مدى ثلاثة أيام يقدم خلالها جملة من البرامج والأنشطة والدورات التدريبية بالإضافة الى البرامج الترفيهية المتنوعة.
وشهد انطلاق أعمال المخيم الربيعي زيارة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز السياري، والذي بدوره قص الشريط معلنًا افتتاح المخيم نيابة عن رئيس الجامعة، بحضور عدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة بالجامعة، وتعرف خلال الزيارة على ما يضمه المخيم من أركان وأنشطة وبرامج نوعية تتناول عدة مجالات.
واشتمل المخيم الربيعي الثالث للجامعة على تنظيم عدد من الأركان بمشاركة الكليات ووحدات الجامعة، كان من أبرزها تدشين العيادة القانونية والتي جاءت كمبادرة بهدف نشر الثقافة القانونية المجتمعية من خلال تقديم الاستشارات القانونية، بالإضافة إلى ركن تعزيز الصحة النفسية، وركن وحدة التوعية الفكرية حيث تستهدف هذه البرامج طلاب وطالبات ومنسوبي الجامعة، بمشاركة عمادة شؤون المكتبات والكلية التطبيقية بشقراء للتعريف بتخصص المحاسبة وعضوية طلابه في هيئة المحاسبين.
وتضمن المخيم أيضًا ركنًا لاستعراض مبادرة كلية العلوم والآداب بساجر في حماية البيئة وزراعة النباتات تحقيقًا لأهداف مبادرة السعودية الخضراء، وكذلك ركن كلية الطب والذي قدم خلاله طلاب الكلية الاستشارات المتعلقة بالأمراض المزمنة للكبار والأطفال، وركن التثقيف الصحي والمنفذ من كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، ويتم فيه إجراء فحص وقياس لمعدل ضغط الدم والسكر، إضافة إلى مشاركة كلية التربية بركن الخدمات الاستشارية لأسر ذوي الإعاقة، وكلية الحاسب الآلي من خلال التوعية التقنية والتعريف بالأمن السيبراني وتقديم الاستشارات الإلكترونية والتقنية للراغبين في اقتناء الأجهزة الذكية.
وتعرف زوار المخيم على مبادرة الجامعة ممثلة بوحدة تنمية المهارات الطلابية بعمادة شؤون الطلاب في اعتماد السجل المهاري بهدف الإسهام في تحسين فرص منح خريجي الجامعة على الوظائف المناسبة لهم من خلال تقديم وثيقة رسمية (السجل المهاري) تثبت قدراتهم ومهاراتهم في المجالات غير الأكاديمية مثل المهارات التقنية والدورات التدريبية المهنية ومهارات تطوير الذات، وبناء الشخصية والمشاركة في الأعمال التطوعية والأنشطة الطلابية والجوائز والابتكارات العلمية التي حققها الطالب خلال مسيرته الدراسية.