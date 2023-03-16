بأركان توعوية وأنشطة ترفيهية.. انطلاق المخيم الربيعي الثالث بجامعة شقراء

واشتمل المخيم الربيعي الثالث للجامعة على تنظيم عدد من الأركان بمشاركة الكليات ووحدات الجامعة، كان من أبرزها تدشين العيادة القانونية والتي جاءت كمبادرة بهدف نشر الثقافة القانونية المجتمعية من خلال تقديم الاستشارات القانونية، بالإضافة إلى ركن تعزيز الصحة النفسية، وركن وحدة التوعية الفكرية حيث تستهدف هذه البرامج طلاب وطالبات ومنسوبي الجامعة، بمشاركة عمادة شؤون المكتبات والكلية التطبيقية بشقراء للتعريف بتخصص المحاسبة وعضوية طلابه في هيئة المحاسبين.