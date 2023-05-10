"قوى أمن الرياض" يُنظّم مؤتمر التغيرات الديناميكية في مهنة "التمريض"

نظم مستشفى قوى الأمن بالرياض، اليوم، فعاليات مؤتمر التمريض السنوي لعام 2023، الذي يقام تحت شعار "التغيرات الديناميكية في مهنة التمريض"، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، ومشاركة نخبة من المختصين في الجهات الأكاديمية والصحية.
وأكد اللواء الداود أن قطاع التمريض في المنشآت الصحية يشكل رافداً أساسياً للعمل الطبي في مراحله كافة وجزءاً رئيسياً في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، مشيراً إلى عمل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المستمر على تطوير العناصر البشرية وإطلاعها على أحدث المستجدات العلمية والتقنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين في مستشفيات قوى الأمن والعيادات الشاملة التخصصية.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، مدير الإدارة العامة للتمريض علي الياسين، أن المؤتمر يكتسي أهمية بالغة للمختصين، حيث ناقش البرنامج العلمي عدداً من المحاور المهمة، منها: فهم دور التمريض في المعلوماتية، وتوضيح آلية ممارسة التمريض المتقدم، والأبعاد الأخلاقية للمعلوماتية التمريضية، وممارسة مهنة التمريض وفق الأدلة القائمة على الأبحاث، والتجارب المعلوماتية وتأثيرها على مهنة التمريض.
وفي ختام المؤتمر، كرّم اللواء سليمان الداود المتحدثين والجهات المشاركة من داخل وخارج المستشفى، وافتتح المعرض المصاحب الذي شاركت فيه جهات أكاديمية، مثل كلية التمريض بجامعة الملك سعود وكلية التمريض بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وعدد من الشركات الطبية المختصة التي استعرضت أحدث التقنيات الطبية.