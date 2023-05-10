"قوى أمن الرياض" يُنظّم مؤتمر التغيرات الديناميكية في مهنة "التمريض"

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، مدير الإدارة العامة للتمريض علي الياسين، أن المؤتمر يكتسي أهمية بالغة للمختصين، حيث ناقش البرنامج العلمي عدداً من المحاور المهمة، منها: فهم دور التمريض في المعلوماتية، وتوضيح آلية ممارسة التمريض المتقدم، والأبعاد الأخلاقية للمعلوماتية التمريضية، وممارسة مهنة التمريض وفق الأدلة القائمة على الأبحاث، والتجارب المعلوماتية وتأثيرها على مهنة التمريض.