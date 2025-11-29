"شتاء مرات" يختتم فعالياته بـ5 آلاف زائر يوميًّا ونمو مبيعات تجاوز 4 ملايين ريال

اختتم موسم شتاء محافظة مرات فعالياته وبرامجه، التي جذبت أكثر من 5 آلاف زائر يوميًّا، مؤكّدًا مكانة المحافظة كوجهة سياحية شتوية نابضة بالحياة، بعد ثمانية أيام من الفعاليات المتنوعة التي احتضنها بوليفارد مرات ومختلف مواقع المحافظة، وشهدت أيامًا حافلة بالأنشطة الترفيهية والثقافية وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار والسياح.
وكان محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ – رئيس اللجنة العليا المنظمة – قد افتتح فعاليات الموسم نيابةً عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وانطلق الموسم بتنظيم جمعية التنمية بمحافظة مرات، وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بلدية مرات، وسط أجواء احتفالية شملت تنوعًا كبيرًا في الفعاليات، منها: صالة التسوق، وساحة البوليفارد، ومنطقة المسرح، ومعرض فناني الرياض في صالة محمد السليم – رحمه الله – إضافة إلى جادة البوليفارد، والقرية الحجازية، ومنطقة الألعاب.
ودشّن الموسم كتاب المؤلف عبدالله بن عبدالعزيز الضويحي بعنوان “مرات على طريق قوافل الحج”، حيث جرى توزيعه مجانًا على الزوار.
وشاركت إدارة مرور مرات والجهات الأمنية في تنظيم الحركة والإشراف على مداخل الفعاليات ومواقف السيارات، فيما قدم مستشفى مرات والهلال الأحمر خدمات صحية وتثقيفية للزوار، وأشرف مكتب البيئة والمياه والزراعة على جناح التمور والمنتجات الزراعية. كما نظّم مستشفى الملك فيصل التخصصي حملة للتبرع بالدم بهذه المناسبة.
وشاركت جمعيات القطاع غير الربحي في معارض متخصصة، وتولت جمعية الدعوة تنظيم المصلى في ساحة البوليفارد. وبرز نادي كميت ببرامجه المتنوعة، وأسهم في تشغيل النقل الترددي لنقل الزوار من وسط المحافظة إلى موقع الفعاليات.
وكرّم محافظ مرات الرعاة والمشاركين، حيث بدأ التكريم بشركة أسمنت المدينة الراعي الرسمي للموسم في نسخته السادسة، ثم الرعاة الماسيين: رجل الأعمال محمد بن سليمان السليم، ومؤسسة خالد بن سليمان السليم، وشركة تحسين فحول النخيل الزراعية.
وشمل التكريم الرعاة الذهبيين: الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السويدان، والشيخ حمد بن غديف القحطاني، والشيخ محمد بن ناصر السلطة، والمهندس سعود السليم، وشركة العواد للعود، إضافة إلى الرعاة المشاركين: مياه ريفا، وحلويات حازم، والجمعية السعودية للفنون التشكيلية.
وأُعلن خلال الحفل اسم شخصية العام في محافظة مرات، والتي حصل عليها هذا العام محمد بن سليمان بن موسى السليم.
وتوافدت العائلات طوال أيام الموسم على الفعاليات والبلدة التاريخية، حيث استقبلت عدة منازل زوار الموسم، منها: دار الشيخ عبدالله العمر، ودار الشيخ محمد بن ضويحي، ودار الشيخ موسى الموسى.
وسجّل الموسم نموًا في المبيعات تجاوز 4 ملايين ريال، كما قدّم منصات لرواد الأعمال والعلامات التجارية الناشئة، وأسهم في توفير فرص عمل لشباب وشابات المحافظة ودعم مواهبهم.