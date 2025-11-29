"شتاء مرات" يختتم فعالياته بـ5 آلاف زائر يوميًّا ونمو مبيعات تجاوز 4 ملايين ريال

اختتم موسم شتاء محافظة مرات فعالياته وبرامجه، التي جذبت أكثر من 5 آلاف زائر يوميًّا، مؤكّدًا مكانة المحافظة كوجهة سياحية شتوية نابضة بالحياة، بعد ثمانية أيام من الفعاليات المتنوعة التي احتضنها بوليفارد مرات ومختلف مواقع المحافظة، وشهدت أيامًا حافلة بالأنشطة الترفيهية والثقافية وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار والسياح.