"اسأل قبل".. جامعة الملك خالد تدشن حملة توعوية عن حماية "البيانات الشخصية"

دشن رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أخيرًا، حملة توعوية تحت شعار "اسأل قبل"، والتي يطلقها مركز البيانات بالجامعة كجزء من التزام الجامعة بتعزيز ثقافة الأمان الرقمي وحماية البيانات الشخصية لمنسوبي وطلاب الجامعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي بنظام حماية البيانات الشخصية.
وتستهدف الحملة التي تشارك في تنفيذها الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالإضافة إلى الإدارة العامة للموارد البشرية ممثلة في إدارة التواصل الداخلي لتثقيف المنسوبين والطلاب حول أهمية حماية البيانات الشخصية وضرورة اتباع السياسات والإجراءات الخاصة بها.
وشدد رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم على الأهمية البالغة لهذه الحملة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وزيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية، كما شدد على ضرورة الالتزام بالإرشادات والتوجيهات المقدمة من خلال هذه الحملة لضمان حماية البيانات الشخصية وتجنب المخاطر المحتملة.
وأوضح مدير مكتب البيانات في الجامعة المهندس عبدالله الشرفي أن هذه الحملة تسعى إلى نشر الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية بين جميع منسوبي الجامعة، بالتعاون مع شركائنا من داخل الجامعة ونشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون في هذا الشأن".
وأكد "الشرفي" أن الحملة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك ورش العمل التفاعلية، والمحاضرات التوعوية، بالإضافة إلى تقديم مواد إرشادية عبر منصات الجامعة المختلفة، وهدفنا هو تقديم الإرشادات اللازمة وتعزيز المعرفة حول كيفية التعامل مع البيانات الشخصية بطريقة آمنة ومسؤولة"، مؤكدًا أن مكتب البيانات سيكون متاحًا للإجابة عن أي استفسارات أو تقديم الدعم الفني لمنسوبي الجامعة فيما يتعلق بحماية البيانات.