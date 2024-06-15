"اسأل قبل".. جامعة الملك خالد تدشن حملة توعوية عن حماية "البيانات الشخصية"

وأكد "الشرفي" أن الحملة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك ورش العمل التفاعلية، والمحاضرات التوعوية، بالإضافة إلى تقديم مواد إرشادية عبر منصات الجامعة المختلفة، وهدفنا هو تقديم الإرشادات اللازمة وتعزيز المعرفة حول كيفية التعامل مع البيانات الشخصية بطريقة آمنة ومسؤولة"، مؤكدًا أن مكتب البيانات سيكون متاحًا للإجابة عن أي استفسارات أو تقديم الدعم الفني لمنسوبي الجامعة فيما يتعلق بحماية البيانات.