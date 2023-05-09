أمين الطائف يبحث مع وكيل "البلديات للمراجعة الداخلية" إحكام الضوابط الرقابية

ناقش وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية محمد بن عبدالعزيز السعيد، بحضور أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، تفعيل المراجعة الداخلية في الأمانة.
وبحث الجانبان سبل منهجية رقابة النضج المؤسسي، ودعم الأمانة بالأدوات اللازمة لتقييم جاهزيتها عند الأزمات، والعمل بنماذج رقابة النضج المؤسسي بوصفها أداة رقابية تعمل على صياغة إطار عمل تحسين الانتاجية وتطوير الأداء، ودعم النزاهة والشفافية وحضر الاجتماع الوكلاء ومديرو العموم.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارات التي تنفذها وكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية بالوزارة للأمانات ودعمها لتفعيل إدارات المخاطر واستمرارية الأعمال، وتفعيل نظام الرقابة الداخلية وغرفة التحقق بهدف معالجة الشكاوى والبلاغات، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة لتعزيز إدارات المراجعة الداخلية في الأمانة بالعناصر والآليات والنماذج والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات بالمراجعة الداخلية.
وتم خلال الاجتماع التطرق لمنهجية التقييم لحماية النزاهة ومهام مسارات اللجنة، وتفعيل نظام الرقابة الداخلية، ورفع مستوى النضج المؤسسي، مع بحث تقرير المراجعة الداخلية وآلية متابعة المهام، ولوحة قياس رضا المستفيدين، وأهم المشاريع المنجزة بأمانة الطائف ونسب الإنجاز.