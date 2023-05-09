أمين الطائف يبحث مع وكيل "البلديات للمراجعة الداخلية" إحكام الضوابط الرقابية

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارات التي تنفذها وكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية بالوزارة للأمانات ودعمها لتفعيل إدارات المخاطر واستمرارية الأعمال، وتفعيل نظام الرقابة الداخلية وغرفة التحقق بهدف معالجة الشكاوى والبلاغات، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة لتعزيز إدارات المراجعة الداخلية في الأمانة بالعناصر والآليات والنماذج والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات بالمراجعة الداخلية.