"الشريف" يلتقي الطلابَ والموظّفين خلال الإفطار الجماعي السنوي بجامعة حائل

نظّمت جامعةُ حائل ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، الإفطارَ الرمضاني الجماعي السنوي للطلبة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، وأمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، ومدير عام تعليم حائل الدكتور منذر البليهد، ومدير صحة حائل سلطان المسيعيد، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة حائل فريح العيّاد، ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بحائل المهندس فيصل الجريفاني، والعميد عبيدالله غازي الرشيدي من الدفاع المدني بحائل، وأعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك في بهو كلية الطب بالمدينة الجامعية.