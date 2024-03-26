"الشريف" يلتقي الطلابَ والموظّفين خلال الإفطار الجماعي السنوي بجامعة حائل

نظّمت جامعةُ حائل ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، الإفطارَ الرمضاني الجماعي السنوي للطلبة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، وأمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، ومدير عام تعليم حائل الدكتور منذر البليهد، ومدير صحة حائل سلطان المسيعيد، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة حائل فريح العيّاد، ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بحائل المهندس فيصل الجريفاني، والعميد عبيدالله غازي الرشيدي من الدفاع المدني بحائل، وأعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك في بهو كلية الطب بالمدينة الجامعية.
ووصل رئيس الجامعة لمقرّ الإفطار مُبكرًا، وتَجَرَّدَ من الرسمية؛ حيث تَنَقَّلَ بين طاولات الطلاب الحضور، بما فيهم طلاب المنح، وتحدّث مع كل طالب، مؤكدًا لهم أن الطالب في الجامعة هو المُخرج الحقيقي، والعدسة الحقيقية لإنجازات الجامعة.
وأكّد الشريف أن الجامعة ومنسوبيها يرحبون بطلاب المنح الدوليين، سائلًا الله لهم التوفيق في رحلة دراستهم العلمية، وأن يعودوا إلى بلدانهم بعد التخرج للمساهمة في تنميتها وتقدمها.
كما أكّد رئيس الجامعة للطلاب أنّ مقعدهم في الجامعة هناك من يتمنّاه ولم يتحقّق له، مطالبًا إياهم بأهمية جِدّهم واجتهادهم في مشوارهم الجامعي؛ ليكونوا بذرة بناء في هذا الوطن الغالي، وتقدير المسؤولية لذلك واستشعارها، كما ناقش معهم أهم الصعوبات التي تواجههم واستمع لملاحظاتهم.
وعكس تواصل "الشريف" مع كل طالب على حدة، تعزيز الشعور لدى الطلاب بأهمية الجدّ والاجتهاد، وأنه عنصر مهم للجامعة ومخرجاتها.
من جهة أخرى خصّص "الشريف" وقت ما بعد الإفطار حتى صلاة العِشاء للموظفين؛ حيث تحدث معهم، مؤكّدًا أنهم يمثلون الجامعة بقيمهم السامية التي عكسها انضباطهم والتزامهم بواجباتهم، التي ساهمت في تجويد العمل وتميزه.
وهنّأ "الشريف" الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات التي أُعلنت نتائجه قبل إفطار ذلك اليوم، حاثًّا إياهم على الاستمرار بما عهده منهم من الجدية في العمل والاستفادة من جميع أوقات الدوام بما يحقّق للجامعة نتائجها المرجوّة.
وقال: "نريدكم متميّزين ومبدعين لتجد جامعتكم المكان المناسب لها بين الجامعات السعودية.. وأنتم مَن يصنع ذلك المكان"، واستمع لآراء الموظفين وملاحظاتهم، وأجاب عن الكثير من أسئلتهم.
وتناول "الشريفُ" الحديثَ مع ضيوف الجامعة من مدراء الإدارات الحضور، وناقش معهم سبل التعاون بين الجامعة وإدارتهم بما يحقّق تنمية منطقة حائل.