مدير تعليم مكة يتفقّد عددًا من المباني المدرسية في الجموم

زار المديرُ العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن أحمد المدخلي، اليوم السبت، عددًا من المباني المدرسية في محافظة الجموم.
رافق "المدخلي"، مديرُ المشروعات والصيانة المهندس نواف الربيعي، ومديرُ مكتب التعليم بالجموم عبدالمحيي السلمي؛ حيث هدفت الزيارة إلى الاستثمار الأمثل للمباني وتحقيق كفاءة الإنفاق.
ووجّه بتوحيد إجراءات العمل في مكتب التعليم بالمحافظة "بنين - بنات"، في مبنى واحد، وتهيئة المبنى "المخلي حاليًّا"، المخصص للمكتب بشكل مناسب وجاذب يحقّق بيئة عمل مهنية للمشرفين التربويين والمشرفات والإداريين والإداريات، وبصفة عاجلة.
كما وجّه "المدخلي" بالاستفادة من مبنيين تعليميين؛ للتوسع في قبول طلبة مرحلتي رياض الأطفال والطفولة المبكرة، والاستغناء عن مقر مكتب التعليم بالمحافظة "المستأجر" وتسليمه لمالكه.