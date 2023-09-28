"الخليف" يتفقد وحدة البيئة والمياه والزراعة بـ"بني مالك" جنوب محافظة الطائف

والتقى "الخليف" المستفيدين من خدمات الوزارة من أبناء المنطقة، وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكافة المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.