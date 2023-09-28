"الخليف" يتفقد وحدة البيئة والمياه والزراعة بـ"بني مالك" جنوب محافظة الطائف

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، وحدة الوزارة في بني مالك جنوب محافظة الطائف، يرافقه مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي. وكان في استقبالهما مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحداد بني مالك المهندس زياد بن فريحان المالكي.
وفي التفاصيل، اطلع "الخليف" على سير العمل واستعرض مع موظفي الوحدة المهام المسندة إليهم وناقش احتياجات الوحدة، وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية والعمل على أن تصل لكافة المستفيدين والمستحقين لها.
والتقى "الخليف" المستفيدين من خدمات الوزارة من أبناء المنطقة، وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكافة المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.
واطلع على نموذج السياحة الزراعية في منتجع اللوز البجلي، إذ يعتبر أحد الميزات النسبية للمنطقة وأحد أشهر منتجاتها، حيث يعتبر موطن شجرة اللوز البجلي ببني مالك الذي يتميز بطعمه اللذيذ والمختلف عن بقية أنواع اللوز المحلي والمستورد.
وقام بجولة على مشاتل إنتاج شتلات الأصول الزراعية للرمان والعنب والتين واللوز، ضمن مبادرات دعم الوزارة لبرنامج ريف ومبادرة المدرجات، وعلى المزارع المتخصصة في أشجار الفاكهة.
ومن جهته، أوضح مدير وحدة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك المهندس زياد بن فريحان المالكي أن الوحدة وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بمبادرة عبر فرصة تطوعية بمناسبة اليوم الوطني بهدف رفع مستوى مشاركتها في توزيع أكثر من عشرة آلاف "كرتون" أدوات تسويق منتجات زراعية للمزارعين في بني مالك، ومبادرة توزيع بذور زراعية بمزرعة محمد الحشري (المزارع السعيد) بمركز القريع بني مالك بمحافظة ميسان.
ومن تلك البذور (القمح، الشعير، مشعورة (مخلوط حنطة + شعير)، ذرة رفيعة بيضاء، ذرة رفيعة حمراء ،دخن، عصْفر) وتستهدف تلك المبادرات تعزيز شراكتها المجتمعية مع المتطوّعين، وتعزيز دورها المناط لها في المسؤولية المجتمعية، وتحفيز ودعم المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تطلقها الوزارة وتمثل قيمة إضافية للمتطوّعين والمجتمع.