"تعليم عسير" تحتفي بـ"اليوم الدولي للتسامح"

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، صباح اليوم الأربعاء، باليوم الدولي للتسامح الذي يوافق السادس عشر من نوفمبر كل عام.
جاء ذلك بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا، وعدد من قيادات الإدارة، وبتنظيم من وحدة التوعية الفكرية وإدارة العلاقات العامة.
وقال "عقالا": إن الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح في أوساط المجتمع التعليمي ومؤسساته التعليمية؛ بتوجيه كريم من وزير التعليم.
وأضاف: أنه انطلق مطلع الأسبوع الجاري في جميع مدارس المنطقة بالفعاليات والرسائل الاتصالية، التي تعزّز ثقافة التسامح، وما يمثّله من قيم دينية واجتماعية لتكريسها كثقافة وخلق نبيل ينعكس على التعاملات والسلوك اليومي.
وتخلّلت الفعاليات مشاركات نوعية من معلمتين بالتربية الخاصة، وطلاب وطالبات مدارس أبها العالمية، الذين أكّدوا بدورهم أهمية هذه المناسبة واعتبارها التفاتة لما يحمله التسامح من قيم نبيلة حثّ عليها الدين الإسلامي القويم.