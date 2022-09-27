أمير منطقة جازان يُدشّن مبادرة "وثّق زواجك"

دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء؛ المبادرة التوعوية "وثق زواجك"، التي ينظمها فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.
واستمع أمير جازان إلى شرح عن المبادرة وأهدافها من مدير عام هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة علاء زعقان.
وأوضح أهمية المبادرة في توعية المجتمع بالأنظمة والتعليمات المتبعة في عملية توثيق الزواج، وكذلك الآثار المترتبة على عدم التوثيق والعقوبات وما ينتج عنه من تشتيت للأسرة وضياع للحقوق، مشيرًا إلى الدور التنسيقي مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل.
وثمّن أمير جازان الدور الفاعل لفرع الهيئة بالمنطقة، وما تقدمه من جهود متميزة في سبيل حفظ حقوق الإنسان ونشر الوعي بكل الأنظمة الحقوقية التي تكفل له الحياة الكريمة؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.
ونوه إلى أهمية التكامل بين جميع مؤسسات المجتمع والجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق النتائج المرجوة من تلك البرامج والمبادرات.
يذكر أن مبادرة "وثق زواجك" هي مبادرة توعوية تستهدف المجتمع، وتهدف للتوعية بمخاطر الزواج دون توثيق رسمي، والإجراءات المتخذة حيال ذلك.
كما تهدف للتعريف بالأنظمة والتعليمات المؤطرة للزواج من الأجانب، بالإضافة للعقوبات المترتبة على مخالفة تلك التعليمات، والحقوق المكفولة للموثق.