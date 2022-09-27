أمير منطقة جازان يُدشّن مبادرة "وثّق زواجك"

وأوضح أهمية المبادرة في توعية المجتمع بالأنظمة والتعليمات المتبعة في عملية توثيق الزواج، وكذلك الآثار المترتبة على عدم التوثيق والعقوبات وما ينتج عنه من تشتيت للأسرة وضياع للحقوق، مشيرًا إلى الدور التنسيقي مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل.