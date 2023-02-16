أمانة المدينة المنورة تُطلق حملة لـ"قياس وتحقيق رضا المستفيدين"

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، حملة لقياس وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات البلدية والتنموية بالمنطقة.
تجري الحملة وفق معايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص تحسين الخدمات للاستفادة منها في التطوير.
وقالت "الأمانة": إن الاستبيان يتضمن أسئلة عدة تعنى بالخدمات المقدمة من قبل الأمانة، مرورًا بقياس مستوى رضا المستفيدين، عما يقدم من خدمات تتعلق بالنظافة والإصحاح البيئي والتشجير والطرق وتحسين المشهد الحضري.
وأضافت، أن الحملة تتكون من مراحل عدة الأولى منها توعوي، والثانية تتضمن التأكيد على مشاركة أفراد المجتمع في الاستبيان، والثالثة الوصول لأفراد المجتمع من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الاستبيان يحتوي على أسئلة محددة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير، مؤكدةً حرصها على أن يكون التقييم مستوفيًا لجوانب الخدمة الثلاثة: تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة مخصصة للملاحظات والاقتراحات.
ودعت الأمانة الجميع للمشاركة في الاستبيان عبر الرابط التالي:(https://services.amana-md.gov.sa/survey/Home/UserInfo).