أمانة المدينة المنورة تُطلق حملة لـ"قياس وتحقيق رضا المستفيدين"

يذكر أن الاستبيان يحتوي على أسئلة محددة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير، مؤكدةً حرصها على أن يكون التقييم مستوفيًا لجوانب الخدمة الثلاثة: تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة مخصصة للملاحظات والاقتراحات.