"خطى".. حاضنة أعمال تقدم دورات تدريبية للفتيات بـ"تنمية الأفلاج"

ويقدم البرنامج الذي يشرف عليه نادي حوراء النسائي بالجمعية دورة الكاميو التي تبدأ في السابع عشر من جمادى الأولى الجاري وتستمر لمدة 4 أيام، ودورة الطباعة على القمصان وتبدأ في الرابع والعشرين من الشهر وتستمر يومين.