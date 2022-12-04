"خطى".. حاضنة أعمال تقدم دورات تدريبية للفتيات بـ"تنمية الأفلاج"

أعلنت جمعية تنمية الأفلاج عن إقامة برنامج حاضنة "خطى" الذي يقدم دورات تدريبية لفتيات المحافظة بدعم حصري من بنك الجزيرة.
ويقدم البرنامج الذي يشرف عليه نادي حوراء النسائي بالجمعية دورة الكاميو التي تبدأ في السابع عشر من جمادى الأولى الجاري وتستمر لمدة 4 أيام، ودورة الطباعة على القمصان وتبدأ في الرابع والعشرين من الشهر وتستمر يومين.
ويشمل البرنامج أيضاً على دورة الطباعة على الحلويات التي تبدأ بتاريخ السادس والعشرين من جمادى الأول وتستمر يومين، ودورة الريزن التي تبدأ مع بداية جمادى الآخرة وتستمر 3 أيام، ودورة الخزف التي تستمر أسبوعين.