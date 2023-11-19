"صحة الطائف" تحصد المركز الأول في بناء القدرات بمجال مكافحة العدوى

حصل فريق برنامج المهارات الأساسية لمكافحة العدوى (البيكسل) بإدارة مكافحة العدوى بالصحة العامة في الطائف على المركز الأول في برنامج بناء القدرات والخاص بمكافحة العدوى.
وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي إن المشروع المقدم عبارة عن لوحة تفاعلية تتابع نسبة تغطية المدربين والمتدربات في الحصول على رخصة المهارات الأساسية لمكافحة العدوى (البيكسل) بجميع المنشآت الصحية، كذلك قياس نسبة عدد المدربين من الكادر الطبي وعاملي النظافة، كذلك التركيز على العاملين بأقسام (critical area) والتي قدمها كلٌ من أحمد الشهري، ووجدان الغامدي.
يُذكر أن صحة الطائف سبق لها وابتكرت العديد من المبادرات التي أسهمت في تجويد الخدمة، وتم الاستفادة منها على مستوى المملكة ومنها برنامج تتبع، كذلك برنامج الزيارات الافتراضية.