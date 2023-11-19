"صحة الطائف" تحصد المركز الأول في بناء القدرات بمجال مكافحة العدوى

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي إن المشروع المقدم عبارة عن لوحة تفاعلية تتابع نسبة تغطية المدربين والمتدربات في الحصول على رخصة المهارات الأساسية لمكافحة العدوى (البيكسل) بجميع المنشآت الصحية، كذلك قياس نسبة عدد المدربين من الكادر الطبي وعاملي النظافة، كذلك التركيز على العاملين بأقسام ‏(critical area) والتي قدمها كلٌ من أحمد الشهري، ووجدان الغامدي.