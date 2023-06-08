"إسلامية نجران" تنظم برنامجًا توعويًّا حول دور المسجد في التوعية بخطر المخدرات

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران -ممثلًا في معهد الأئمة والخطباء- برنامجًا توعويًّا لمنسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين في نجران وشرورة، عن " دور المسجد في توعية المجتمع من خطر المخدرات"، في جامع العزام بنجران، قدّمه الشيخ حسن الحبابي والرائد فيصل العلياني.. وفي محافظة شرورة قدّمه الشيخ حمد الكربي والشيخ مساعد الهمامي.
وهدَفَ البرنامج إلى توعية المجتمع من أضرار المخدرات عن طريق كلمات ومحاضرات في المساجد لنشر الوعي عن هذه السموم وما يترتب عليها من ارتكاب الجرائم وتفكيك روابط الأسرة.
وأكد المدير العام لفرع الوزارة بنجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، أن الفرع يسعى لتكثيف هذه البرامج؛ تنفيذًا لتوجيهات الوزارة لمواكبة الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات" وطن بلا مخدرات"، وكذلك لبيان دور منسوبي المساجد في توعية المجتمع من المخدرات والآثار السلبية التي يتعرض لها الفرد المتعاطي.