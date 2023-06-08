"إسلامية نجران" تنظم برنامجًا توعويًّا حول دور المسجد في التوعية بخطر المخدرات

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران -ممثلًا في معهد الأئمة والخطباء- برنامجًا توعويًّا لمنسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين في نجران وشرورة، عن " دور المسجد في توعية المجتمع من خطر المخدرات"، في جامع العزام بنجران، قدّمه الشيخ حسن الحبابي والرائد فيصل العلياني.. وفي محافظة شرورة قدّمه الشيخ حمد الكربي والشيخ مساعد الهمامي.