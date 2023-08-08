"تعليم الرياض" يدشن الحملة الإعلامية لانطلاقة العام الدراسي الجديد

وأشار "الثميري" إلى أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الاستعداد والتهيئة لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي، وبث روح الحماس والدافعية للطلبة وأولياء الأمور، والتغطية الإعلامية لانطلاقة العام الدراسي، ورصد أبرز الاستعدادات للعام الجديد.