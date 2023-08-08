"تعليم الرياض" يدشن الحملة الإعلامية لانطلاقة العام الدراسي الجديد

دشَّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، الحملة الإعلامية لبداية العام الدراسي الجديد 1445هــ.
وأكد الدكتور "الزارع" خلال التدشين أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف لشرائح المجتمع كافة، خاصة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور.. مشيدًا بالجهود المبذولة في إنتاج وتصميم المواد الإعلامية الخاصة بالحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الإدارة أنتجت ما يزيد على 50 مادة إعلامية خاصة ببدء العام الدراسي الجديد، وعودة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم العام.
وأشار "الثميري" إلى أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الاستعداد والتهيئة لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي، وبث روح الحماس والدافعية للطلبة وأولياء الأمور، والتغطية الإعلامية لانطلاقة العام الدراسي، ورصد أبرز الاستعدادات للعام الجديد.
ولفت إلى أن محاور المحتوى الإعلامي للحملة تتضمن أعمال التهيئة والاستعداد، والتجهيزات المدرسية، والمبادرات والبرامج التطويرية، والمواكبة الإعلامية لانطلاق العام الدراسي، ونشر ثقافة الاستعداد، وتعزيز الدافعية والانضباط المدرسي.
وبيَّن أن الحملة تستعرض عددًا من الرسائل الاتصالية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتهيئة الأبناء للعودة للمدارس باعتبارها مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والمجتمع أفرادًا ومؤسسات، كما تتضمن رسائل اتصالية خاصة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور.