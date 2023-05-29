أمير الباحة يدشن موقع الإمارة الإلكتروني بهويته الجديدة.. ويطلق "الشات بوت"

دشّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الموقع الإلكتروني لإمارة منطقة الباحة بهويته الجديدة https://www.albaha.gov.sa كما أطلق خدمة الواتساب التفاعلي (الشات بوت) على الرقم الموحد للإمارة 920034446.
واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس فيصل بن فاضل الغامدي اشتمل على عرض للخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع من حيث السهولة والموثوقية العالية، بالإضافة لما يتم نشره من أخبار ومعلومات عامة عن المنطقة والمحافظات.
وأشاد أمير منطقة الباحة بمحتوى الموقع وأهمها الخدمات التي تسهل على المواطنين خدماتهم وأعمالهم، مقدمًا شكره لجميع القائمين عليها، والتي تواكب رؤية السعودية 2030 من خلال تسخير التقنية لخدمة المواطنين.
من جانبه، قدم المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة أمن المعلومات ومكتب البيانات الوطنية ماجد الغباشي شكره وامتنانه لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته أولًا بأول لجميع ما فيه تسهيل الخدمات الإلكترونية على جميع المستفيدين؛ للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل تعاملاتهم في إمارة المنطقة.
يُذكر أن الموقع الإلكتروني لإمارة منطقة الباحة يقدم العديد من الخدمات التفاعلية التي ستمكّن المستفيد من الاطلاع عليها والاستفادة منها بكل يسر وسهولة، كما يمكنه من التواصل المباشر من خلال خدمة الواتساب، والاستفادة من الخدمة المباشرة التي تسهم في سرعة تقديم الخدمات.