أمير الباحة يدشن موقع الإمارة الإلكتروني بهويته الجديدة.. ويطلق "الشات بوت"

يُذكر أن الموقع الإلكتروني لإمارة منطقة الباحة يقدم العديد من الخدمات التفاعلية التي ستمكّن المستفيد من الاطلاع عليها والاستفادة منها بكل يسر وسهولة، كما يمكنه من التواصل المباشر من خلال خدمة الواتساب، والاستفادة من الخدمة المباشرة التي تسهم في سرعة تقديم الخدمات.