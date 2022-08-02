فرق الهلال الأحمر بجازان تتلقى 1918 بلاغًا خلال شهر يوليو

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، أكثر من 1918 حالة إسعافية خلال شهر يوليو من عام 2022م، وكانت أعلى ثلاث حالات تمت مباشرتها هي "مريض عادي"، وبلغ عددها 539 حالة، فيما حلت "تصادمًا مروريًّا"، ثانيًا من خلال 407 حالات، وسجلت "مشاكل تنفس" 158 حالة خلال هذا الشهر.
وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات، وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول، إضافة لعدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.
وقدم فرع الهيئة بمنطقة جازان دوره المجتمعي المتمثل في تقديم البرامج التوعوية والتدريبية والمبادرات التطوعية؛ حيث نفذت الهيئة بمنطقة جازان أكثر من 15 مبادرة، شارك فيها أكثر من 263 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 2520 ساعة، والتي تنوعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية.
وتأكيدًا للدور الريادي للهيئة في مجال الإسعافات الأولية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها ريثما تتم مباشرة البلاغ من قبل الفرق الإسعافية والطبية بالهيئة؛ فقد قدمت الهيئة بالمنطقة أكثر من خمس دورات ومحاضرات خلال شهر يوليو استفاد منها أكثر من 187 شخصًا.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ ولاسيما أنه يحدّد موقع المتصل بدقة عالية؛ ما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.