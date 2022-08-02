فرق الهلال الأحمر بجازان تتلقى 1918 بلاغًا خلال شهر يوليو

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، أكثر من 1918 حالة إسعافية خلال شهر يوليو من عام 2022م، وكانت أعلى ثلاث حالات تمت مباشرتها هي "مريض عادي"، وبلغ عددها 539 حالة، فيما حلت "تصادمًا مروريًّا"، ثانيًا من خلال 407 حالات، وسجلت "مشاكل تنفس" 158 حالة خلال هذا الشهر.