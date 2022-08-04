تحسين المظهر العام.. آليات أمانة الطائف تزيل 850 طنًّا من مخلفات البناء

وبيّنت أنها عززت جهودها الميدانية بحملات توعوية عبر قنوات التواصل مع الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الشاشات الإلكترونية وفق خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف تثقيف المقاولين والملاك بضرورة المساهمة في الحد من مخلفات البناء وإنهاء التجاوزات والمخالفات وتعريفهم بأنها ستعرضهم للمخالفة الفورية وإلزامهم بتصحيحها، كما ساهمت في انخفاض المخلفات الصلبة؛ حيث رصدت مؤشرات الأداء بغرفة تحسين المشهد الحضري بأمانة الطائف انخفاضًا ملحوظًا في كمية المخلفات المرصودة والمرفوعة؛ مما يدل على زيادة وعي المقاولين والملاك بالتعليمات البلدية والحرص على تحسين المظهر العام للمدينة.