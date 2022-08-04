تحسين المظهر العام.. آليات أمانة الطائف تزيل 850 طنًّا من مخلفات البناء

ساهمت جهود الفرق الميدانية لأمانة الطائف في معالجة مخلفات البناء ومخلفات الحفريات في تحسين المظهر العام للمدينة والقضاء على التشوهات البصرية، من خلال تنفيذ خطة ميدانية للمعالجة تسرع وتيرة الإنجاز ورفع المخلفات، وذلك ضمن البرنامج الشامل لتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.
وفي هذا الإطار قامت فرق الأمانة المكونة من 15 فرقة ميدانية مخصصة لمعالجة مخلفات البناء ومدعومة بأكثر من 50 آلية ومعدة للعمل على مدار اليوم، برصد ومعالجة مخلفات البناء والحفريات، وأزالت أكثر من 850 طنًّا من المخلفات خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وعملت فرق الأمانة على رصد المخالفات من خلال آلية مطورة للرصد وتنفيذ جولات رقابية على الأحياء والمخططات الجديدة والمباني تحت الإنشاء، ومراقبة الاشتراطات البلدية للعمل؛ والتي تستوجب توفر سور حماية حول المبنى والتشوين داخل السور وتوفير حاويات للمخلفات، فيما عملت فرق البلديات الفرعية على التجاوب السريع مع البلاغات الواردة عبر منصة بلدي، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين عبر منصة "ممتثل".
وأوضحت الأمانة أن البلديات المرتبطة كثفت جهودها للقضاء على التشوهات البصرية داخل الأحياء السكنية وعلى جنبات الشوارع وبالمخططات تحت الإنشاء؛ حيث أزالت الآليات والمعدات أكثر من 2114 طنًّا من المخلفات الصلبة ضمن جهود تحسين المشهد الحضري.
وبيّنت أنها عززت جهودها الميدانية بحملات توعوية عبر قنوات التواصل مع الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الشاشات الإلكترونية وفق خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف تثقيف المقاولين والملاك بضرورة المساهمة في الحد من مخلفات البناء وإنهاء التجاوزات والمخالفات وتعريفهم بأنها ستعرضهم للمخالفة الفورية وإلزامهم بتصحيحها، كما ساهمت في انخفاض المخلفات الصلبة؛ حيث رصدت مؤشرات الأداء بغرفة تحسين المشهد الحضري بأمانة الطائف انخفاضًا ملحوظًا في كمية المخلفات المرصودة والمرفوعة؛ مما يدل على زيادة وعي المقاولين والملاك بالتعليمات البلدية والحرص على تحسين المظهر العام للمدينة.