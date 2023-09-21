تحت شعار "نحلم ونحقق".. "تعليم جازان" ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني

وتطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ابتداءً من يوم الاثنين القادم وعلى مدار أسبوع كامل عددًا من المناشط والبرامج والفعاليّات الاحتفالية في مختلف المدارس التابعة للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ93، بهدف إبراز الدور الكبير لمؤسس هذه البلاد طيب الله ثراه في توحيدها، والبطولات والتضحيات الكبرى التي خاضها لننعم بموفور العيش، ودور قادة هذه البلاد من بعده في إكمال المسيرة، واستكمال خطط التنمية والنهضة الحديثة، إضافة إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية في حفظ الأمن والاستقرار، والتضحيات التي قدمها شهداء الواجب رحمهم الله في الدفاع عن هذا الوطن المعطاء.