تحت شعار "نحلم ونحقق".. "تعليم جازان" ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جاهزيتها واستعدادها للاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "نحلم ونحقق"، عبر تنفيذ أكثر من 71 فعاليّة على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم التابعة، إضافة إلى عددٍ من المناشط والفعاليّات للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية والتي ستنفذ بجميع مدارس المنطقة ابتداءً من يوم الاثنين القادم، وعلى مدى أسبوع كامل.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ ملهي بن حسن عقدي أن ذكرى اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية هي ذكرى غالية على قلوب الجميع، نستذكر خلالها الملحمة البطولية التي قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله لتوحيد هذه الأرض التي أصبحنا ننعم فيها بحمد الله بنعمة الأمن والأمان وموفور العيش والاستقرار.
وأكد "عقدي" حرص الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على أهمية ربط أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بوطنهم الغالي، وتعزيز مكانته في نفوسهم، واستشعارهم لنعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، حيث جعلت الوزارة الاحتفاء باليوم الوطني مناسبة لتجسيد حب الوطن والولاء له، وكذلك لتعزيز قيم المواطنة وتعميقها لدى منسوبي ومنسوبات التعليم في جميع قطاعات الوزارة والإدارات التعليمية التابعة.
وكشف "عقدي" حرص الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على استغلال هذه المناسبة الغالية، للاحتفاء باليوم الوطني الـ93 لتحقيق أكبر قدر من التفاعل الذي يكون محوره الطلاب بهدف تنمية إحساسهم بالفخر بماضي وطنهم الشامخ وحاضره المشرق ورؤية مستقبله الطموح، وذلك استكمالاً لدور وجهود وزارة التعليم في غرس قيم الانتماء والولاء والمواطنة الصالحة في نفوس الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها.
وبيّن "عقدي" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ومن منطلق حرصها على الاحتفاء بالمناسبة بما يناسب أهميتها عمل منذ وقت مبكر على إعداد خطة الإدارة العامة للاحتفاء باليوم الوطني الـ93 وفق التنظيمات المعتمدة من وزارة التعليم، من خلال تشكيل اللجنة العليا للاحتفاء بالمناسبة، والتعميم على جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة بموعد المناسبة وتاريخها، وإعداد خطط تنفيذ فعاليّات الاحتفاء والأنشطة والمسابقات الطلابية والتطوعية، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والجهات المعتمدة، والإشراف على هذه الفعاليّات، وفق اللوائح والضوابط، وإعداد الخطة الإعلامية للاحتفاء بالمناسبة والبدء بتنفيذها وفق الضوابط والآليات الخاصة بذلك، وتزيين المباني والمنشآت التعليمية بالأعلام وصور القيادة الرشيدة حفظها الله.
وتطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ابتداءً من يوم الاثنين القادم وعلى مدار أسبوع كامل عددًا من المناشط والبرامج والفعاليّات الاحتفالية في مختلف المدارس التابعة للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ93، بهدف إبراز الدور الكبير لمؤسس هذه البلاد طيب الله ثراه في توحيدها، والبطولات والتضحيات الكبرى التي خاضها لننعم بموفور العيش، ودور قادة هذه البلاد من بعده في إكمال المسيرة، واستكمال خطط التنمية والنهضة الحديثة، إضافة إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية في حفظ الأمن والاستقرار، والتضحيات التي قدمها شهداء الواجب رحمهم الله في الدفاع عن هذا الوطن المعطاء.
وتتضمن البرامج الوطنية الاحتفالية المزمع تنفيذها في المدارس عددًا من الفعاليّات الإذاعية والثقافية والرياضية والكشفية والفنية، وفقرات فنية وغنائية ومسرحية وكلمات وجدانية وقصائد شعرية، بالإضافة إلى مسيرة وطنية، وفيديوهات لتوثيق وتسجيل مشاركات الطلاب والطالبات المختلفة في التغني بالوطن والفخر بأمجاده وقادته، وزيارات طلابية للأبطال المرابطين في الحد الجنوبي وأركان تفاعلية.
كما تشارك أسر الطلاب والطالبات خلال هذا العام في فعاليّات الاحتفاء باليوم الوطني داخل المدارس، إضافة إلى تفعيل حسابات المدارس التابعة في وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة لتغطية تلك المناشط وخدمة المناسبة الغالية وفق الإطار الإعلامي المعتمد، وتنفيذ الفعاليّات المجتمعية والتطوعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة.