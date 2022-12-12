تزامنًا مع فعاليات المونديال.. "الشؤون الإسلامية" تنظم معرض "أهلًا وسهلًا بكم في السعودية"

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها في المنطقة الشرقية- بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب الدمام، معرض "أهلًا وسهلًا بكم في السعودية" بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2022م في دولة قطر الشقيقة، في عدد من الأماكن السياحية والتراثية بالمنطقة ويستمر حتى ختام نهائيات البطولة.
ويستهدف المعرض السياح القادمين للمملكة ولحضور فعاليات كأس العالم 2022م، ودعوتهم للدين الإسلامي بأحدث وسائل التقنية، والتعريف بتعاليم هذا الدين الحنيف، وإبراز حقيقة وجمال دين الإسلام، ومحو الصورة الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، بالإضافة إلى توزيع عدد من الكتب المترجمة بلغات مختلفة وأكثر من 5 آلاف ترجمة لمعاني القرآن الكريم، وتقديم هدايا للزوار القادمين، وتقديم المعلومات لهم بعدة لغات معتمدة.
وأوضح مدير الإدارة العلمية والفكرية مدير الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشيخ صالح الكليب، أن الوزارة نفّذت العديد من المعارض بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية، والتي استقبلت عددًا كبيرًا من مختلف الجنسيات، وحققت هذه المعارض نتيجة إيجابية وأثرًا كبيرًا لدى الزوار؛ مشيرًا إلى أن معرض أهلًا وسهلًا بكم في السعودية لَقِيَ استحسانًا وتفاعلًا كبيرًا لدى الزوار من مختلف الجنسيات؛ حيث قدّموا ثناءهم وشكرهم على التنظيم اللافت ودقة الاهتمام.
وتأتي إقامة هذا المعرض ضمن أنشطة وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل ونشر ثقافة التسامح والتعايش ونبذ الغلو والتطرف، والتعريف بجهودها العظيمة التي تبذلها في خدمة القرآن الكريم.