تزامنًا مع فعاليات المونديال.. "الشؤون الإسلامية" تنظم معرض "أهلًا وسهلًا بكم في السعودية"

وأوضح مدير الإدارة العلمية والفكرية مدير الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشيخ صالح الكليب، أن الوزارة نفّذت العديد من المعارض بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية، والتي استقبلت عددًا كبيرًا من مختلف الجنسيات، وحققت هذه المعارض نتيجة إيجابية وأثرًا كبيرًا لدى الزوار؛ مشيرًا إلى أن معرض أهلًا وسهلًا بكم في السعودية لَقِيَ استحسانًا وتفاعلًا كبيرًا لدى الزوار من مختلف الجنسيات؛ حيث قدّموا ثناءهم وشكرهم على التنظيم اللافت ودقة الاهتمام.