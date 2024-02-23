"هلال الباحة" يشارك في احتفالات يوم التأسيس بـ 8 فرق إسعافية وأركان توعوية

وتفصيلاً، حصرت الهيئة بالباحة، على الاستفادة من هذه المناسبة في تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية من خلال تواجد سيارات الإسعاف وإقامة أركان توعوية في باقي محافظات المنطقة، حيث شارك متطوعون ومتطوعات، وجرى توزيع الهدايا التوعوية؛ تخليداً لعمل الهيئة الإنساني في هذه المناسبة الغالية.