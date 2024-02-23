"هلال الباحة" يشارك في احتفالات يوم التأسيس بـ 8 فرق إسعافية وأركان توعوية

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، في الاحتفال بـ"يوم التأسيس"، بفعاليات ومشاركات متنوعة، من خلال تواجد الفرق الإسعافية والتطوعية في مواقع الاحتفالات.
وتفصيلاً، حصرت الهيئة بالباحة، على الاستفادة من هذه المناسبة في تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية من خلال تواجد سيارات الإسعاف وإقامة أركان توعوية في باقي محافظات المنطقة، حيث شارك متطوعون ومتطوعات، وجرى توزيع الهدايا التوعوية؛ تخليداً لعمل الهيئة الإنساني في هذه المناسبة الغالية.
ويأتي تواجد الهيئة بالمنطقة في أماكن الاحتفالات والمحافظات لمشاركة أفراد المجتمع الفرحة بـ"يوم التأسيس" بإجمالي 8 فرق إسعافية وأركان تطوعية في منطقة الباحة ومحافظاتها.
وزار عدد من منسوبي فرع الهيئة والمتطوعين والمتطوعات والمسعفين بسيارات الإسعاف المجهزة طبياً، المتحف؛ للاطلاع على العمق التاريخي لهذا الوطن المجيد.
ومن جهته، قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الدكتور ثامر إسماعيل يتيم: إن الاحتفاء بذكرى "يوم التأسيس" يأتي لتوثيق بطولات وملاحم اليوم التاريخي التي سطّرها الآباء والأجداد في سبيل إرساء قواعد هذا الوطن العظيم، وتضحيات رجاله لتطلع الأجيال الجديدة والعالم عليها.