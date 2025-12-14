أمانة نجران تعالج 1904 بلاغات في نوفمبر بنسبة إنجاز 100%

في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة الخدمات البلدية، أعلنت أمانة منطقة نجران أنها استقبلت 1904 بلاغات خلال شهر نوفمبر 2025، عبر إدارة خدمة العملاء، وتمت معالجتها بالكامل بنسبة إنجاز وجودة بلغت 100%.
وأوضح التقرير الشهري أن إدارة النظافة تلقت 610 بلاغات، فيما استقبلت إدارة التشغيل والصيانة 476 بلاغًا، وإدارة الصحة العامة 211 بلاغًا، وبلدية محافظة شرورة 188 بلاغًا. كما تم إسناد نحو 419 بلاغًا إلى إدارات أخرى، وجرى التعامل معها ميدانيًا لضمان سرعة الاستجابة، بإشراف مباشر من الجهات المعنية.
وبحسب التقرير، بلغت نسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة 97.89%، وتجاوزت نسبة رضا المستفيدين 96%. وتسعى الأمانة لرفع معدل الرضا إلى 100% خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد تفعيل صلاحية "موظف التحقق من إغلاق البلاغ"، الذي يرسل صورة موثقة بالمعالجة إلى العميل مع رابط لتقييم الخدمة.
وأكدت أمانة نجران أن تحقيق نسبة إنجاز 100% يعكس التفاعل الفعّال مع بلاغات المواطنين، ويبرز أهمية التكامل بين الفرق الميدانية وقنوات استقبال البلاغات، داعيةً الجميع إلى الاستمرار في التبليغ عن الملاحظات عبر القنوات الرسمية للمساهمة في رفع مستوى الخدمات البلدية.