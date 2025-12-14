أمانة نجران تعالج 1904 بلاغات في نوفمبر بنسبة إنجاز 100%

وأوضح التقرير الشهري أن إدارة النظافة تلقت 610 بلاغات، فيما استقبلت إدارة التشغيل والصيانة 476 بلاغًا، وإدارة الصحة العامة 211 بلاغًا، وبلدية محافظة شرورة 188 بلاغًا. كما تم إسناد نحو 419 بلاغًا إلى إدارات أخرى، وجرى التعامل معها ميدانيًا لضمان سرعة الاستجابة، بإشراف مباشر من الجهات المعنية.