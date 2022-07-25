أمير الشرقية يستقبل المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة

من جهته، قال القريشي: منتخب المملكة يشارك في الأولمبياد الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية يوم ٢٩ يوليو القادم؛ حيث يسعى الأولمبياد الخاص السعودي إلى الترويج لفكرة الشمل عن طريق الرياضة وتشجيع الأهالي على اختيار برامج رياضية مناسبة لأبنائهم، كما يشجع المجتمع للمشاركة في الأحداث الرياضية مع لاعبي الأولمبياد الخاص.