أمير الشرقية يستقبل المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة

نوّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم كل ما يحتاجونه من عناية ورعاية لدعمهم وتمكينهم.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي عبدالرحمن القريشي، يرافقه أعضاء المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة، للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية للفئة العمرية من ١٦- ٢١ عامًا، والطاقم الفني والإداري واللاعبين.
وتمنى أمير المنطقة الشرقية التوفيق للمنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة في مشاركته المقبلة.
وقال للاعبين: "أنتم تمثلون الوطن وتحملون رايته المطرزة باسم الجلالة في المحافل العالمية، وهذا يُعد مسؤولية كبيرة تتطلب منكم تقديم كل الجهود وأفضل أداء متوج بالأخلاق الرياضية كما هي عادة أبناء الوطن".
من جهته، قال القريشي: منتخب المملكة يشارك في الأولمبياد الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية يوم ٢٩ يوليو القادم؛ حيث يسعى الأولمبياد الخاص السعودي إلى الترويج لفكرة الشمل عن طريق الرياضة وتشجيع الأهالي على اختيار برامج رياضية مناسبة لأبنائهم، كما يشجع المجتمع للمشاركة في الأحداث الرياضية مع لاعبي الأولمبياد الخاص.
ويعتبر المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة، الفريقَ السعودي الموحد الأول بالمملكة، والذي يجمع بين لاعبي الأولمبياد الخاص (من ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية) ولاعبين شركاء (من غير ذوي الإعاقة).
وتُعد تجربة مشاركة اللاعبين سليمي النمو ولاعبي الأولمبياد الخاص، تجربةً مهمة في الدمج والشمل عن طريق الرياضة.