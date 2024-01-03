3 فائزون بجائزة "حرفتي بيدي" لدعم الحرفيين والصناعات اليدوية بالشرقية

وأفادت رئيسة مجلس إدارة ‫جمعية ود الخيرية نعيمة الزامل أن جائزة ‫"حرفتي بيدي" تأتي تأكيداً على أهمية الحرف والصناعات اليدوية التي تعد جزءاً من أصالة وتراث المملكة، حيث هدفت الجائزة لجذب الحرفيين والحرفيات المتميزين في ‫المنطقة الشرقية عبر تشغيلهم كمتدربين إلى جانب بث روح المنافسة ودعم المبدعين للحصول على منتجات ذات طابع ابتكاري من خامات محلية، إضافة إلى استثمار الخامات المحلية بتحويلها إلى منتج محلي واستقطاب الحرفيين المتميزين للتوظيف في قسم الإنتاج حسب حاجة الجمعية.