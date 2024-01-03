3 فائزون بجائزة "حرفتي بيدي" لدعم الحرفيين والصناعات اليدوية بالشرقية

كرم القائمون على جائزة "حرفتي بيدي" التي تعد إحدى الجوائز النوعية على مستوى المنطقة الشرقية المهتمة بالحرف والصناعات اليدوية، الفائزين بالجائزة من مختلف المدن والمحافظات؛ تأكيداً على أهمية هذه الحرف التي تمثل جزءاً من ثقافة وهوية المملكة للحفاظ على التراث وتعزيز التنمية الثقافية في شتى المجالات.
جاء ذلك في الحفل الختامي للجائزة الذي نظمته جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر أول من أمس، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبد الرحمن المقبل، ورئيس مجلس إدارة شركة سبكيم المهندس خالد الزامل، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.
وأوضح "المقبل" في كلمته خلال الحفل، أن الجائزة تمثل أهمية كبيرة لدعم الحرف والصناعات اليدوية التي تعد جزءاً من تراث الوطن بوصفها مشروعاً اقتصادياً ثقافياً مهماً، وعاملاً لإيجاد فرص العمل والاستثمار، إضافة لدورها بحفظ الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.
وبين أن الجائزة ساهمت في دعم الحرفيين من أبناء وبنات الوطن وعملت على تطوير مهاراتهم وتحقيق متطلباتهم، وأضاف أن هذه الجائزة النوعية تعد دليلاً على نجاح جمعية ود التي تعودنا منها التميز والإبداع في جميع مشاريعها.
وأفادت رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية نعيمة الزامل أن جائزة "حرفتي بيدي" تأتي تأكيداً على أهمية الحرف والصناعات اليدوية التي تعد جزءاً من أصالة وتراث المملكة، حيث هدفت الجائزة لجذب الحرفيين والحرفيات المتميزين في المنطقة الشرقية عبر تشغيلهم كمتدربين إلى جانب بث روح المنافسة ودعم المبدعين للحصول على منتجات ذات طابع ابتكاري من خامات محلية، إضافة إلى استثمار الخامات المحلية بتحويلها إلى منتج محلي واستقطاب الحرفيين المتميزين للتوظيف في قسم الإنتاج حسب حاجة الجمعية.
وأعربت "الزامل" عن سعادتها بما قدمه المشاركون بالجائزة من تميز وإبداع في منتجاتهم اليدوية، مشيرة إلى أن الجائزة كانت فرصة متميزة لتسليط الضوء على الحرف التراثية في المملكة، تمهيداً للعمل على تحديث عملية تسويق هذه الحرف وتوفير الأسواق والمعارض المحلية والدولية التي تحتضنها وتدعم العاملين بها.
وشهد الحفل تكريم الفائزين في الجائزة حيث فاز بالمركز الأول عبدالله الجعيدان، والمركز الثاني علي الحمود، والثالث علي العوامي، إضافة لتكريم لجنة التحكيم للجائزة، وهم: الأستاذة أماني العامودي والدكتورة مي الجامع والأستاذة نجلاء الرميحي، وتكريم الداعمين وهم: شركة سبكيم وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.