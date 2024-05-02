"تعليم جازان" ترفع رصيدها في "جلوب البيئي" إلى 238 وسامًا بالمجالات البيئية والعلمية

وبيّنت أن هذا الاستحقاق جاء بعد أن حققت المتوسطة الثانية للبنات في أبو عريش 108 أوسمة، وثانوية اللقية "بنات" 50 وسامًا، ومتوسطة فرسان بنات 30 وسامًا، ومجمع الخوبة التعليمي بنين 18 وسامًا، وثانوية الأحد بنين 9 أوسمة، والثانوية الثانية بجازان بنات 9 أوسمة، ومتوسطة وثانوية المعبوج 8 أوسمة، وثانوية القرعاوي بنين 6 أوسمة.