جنسيات مختلفة بمعرض القاهرة للكتاب تشيد بجناح "الشؤون الإسلامية"

بالإضافة إلى ما يتم عرضه من معلومات حول عدد من التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تخدم المسلمين داخل المملكة وخارجها، مقدمًا شكره للقائمين على جناح الوزارة؛ لما له من أثر بالغ على جميع المسلمين.