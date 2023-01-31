جنسيات مختلفة بمعرض القاهرة للكتاب تشيد بجناح "الشؤون الإسلامية"

أشاد زوار من مختلف الجنسيات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، المقام حاليًا بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، بمحتويات جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك.
كما أشادوا بحسن التنظيم والفائدة الكبيرة من أركان الجناح المختلفة، والمعلومات القيمة المقدمة التي تبرز جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم، والخدمات الإلكترونية الحديثة عبر التطبيقات.
وقال آزاك عمر إبراهيم من كردستان: لقد شاهدنا وتعرفنا على الجهود المبذولة من قبل القائمين على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، معربًا عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور الشيخ عبداللطيف آل الشيخ؛ لجهوده في نشر كتاب الله ورعايته وترجمة معانيه للغات مختلفة.
من جانبه أبدى عمر الفاروق من دولة جامبيا، إعجابه بمراحل طباعة المصحف الشريف، والأحجام المختلفة للمصاحف وترجمته بأكثر من لغة عالمية، منوهًا إلى جهود الوزارة في استخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة والتحول الرقمي.
فيما أشاد أنور جميل من جمهورية ألبانيا، بما شاهده من مخطوطات مكتبة مكة المكرمة من مخطوطات نادرة والتي تخدم طلاب العلم والباحثين، ومشيدًا بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ولمراحل طباعته وترجمة معانيه بأكثر من 76 لغة عالمية.
بالإضافة إلى ما يتم عرضه من معلومات حول عدد من التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تخدم المسلمين داخل المملكة وخارجها، مقدمًا شكره للقائمين على جناح الوزارة؛ لما له من أثر بالغ على جميع المسلمين.