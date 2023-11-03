برعاية أمير حائل.. مجلس الجمعيات الأهلية يشارك في ملتقى "مانح 2"

وأكد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون، أن الهدف من الملتقى هو الإثراء المعرفي والتطبيقي في المِنح التنموية، واستشراف مستقبل المنح في ضوء رؤية المملكة 2030 من خلال أوراق عمل قُدمت عن الاحتياجات التنموية وأولويات المنح وسياسات المانحين.