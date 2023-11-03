برعاية أمير حائل.. مجلس الجمعيات الأهلية يشارك في ملتقى "مانح 2"

شارك مجلس الجمعيات الأهلية ممثلاً بالمجلس الفرعي في منطقة حائل في ملتقى المنح التنموية 2023 "مانح 2" كشريك تنفيذي للملتقى الذي أقيم برعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود على مدى يومي 1 و2 نوفمبر في مركز المؤتمرات بالجامعة.
وأكد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون، أن الهدف من الملتقى هو الإثراء المعرفي والتطبيقي في المِنح التنموية، واستشراف مستقبل المنح في ضوء رؤية المملكة 2030 من خلال أوراق عمل قُدمت عن الاحتياجات التنموية وأولويات المنح وسياسات المانحين.
وأوضح "السعدون" أنه تم عرض بعض تجارب الجهات المانحة، مشيرًا إلى الدور الكبير للتكامل بين الجهات المانحة والجمعيات الأهلية لتحقيق الأثر وخدمة المجتمع.