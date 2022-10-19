جدة.. استعدادات مكثفة لإطلاق "مؤتمر طب العيون السعودي"

تشهد الجمعية السعودية لطب العيون هذه الأيام استعدادات مكثفة لإطلاق فعاليات مؤتمر "طب العيون السعودي" بالتزامن مع "مؤتمر البحر الأحمر الدولي السادس لطب العيون" خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر القادم بفندق الريتز كارلتون بجدة.
بدأت الاستعدادات المبكرة واضحة للظهور بشكل طبي يواكب تطلعات خدمات طب العيون في المملكة في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله نحو الرقي بالخدمات الطبية بشكل عام.
وتشهد استعدادات المؤتمر متابعة مستمرة من الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العمى. وهو ما يؤكد أهمية استشراف المستقبل والاستفادة من التخصصات الطبية التطبيقية في مجال طب العيون والبصريات، إلى جانب عرض المستجدات البحثية وإيجاد منصة مشتركة بين الجهات الصحية داخل المملكة وخارجها لتحقيق تبادل المعرفة واستكشاف الخبرات المتعلقة بمستقبل خدمات العيون، سعياً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص هذا القطاع.
وأكد الدكتور وسيم عالم رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن المؤتمر يستهدف أطباء العيون وفاحصي النظر، وممرضي وممرضات ومساعدي طب العيون، والعاملين الفنيين في وأطباء المستقبل في ذات المجال، وكذلك المهنيين الصحيين العاملين في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى.
وأوضح أن اليوم الأول منه والذي يوافق 9 نوفمبر، يشهد برامج تدريبية تخصصية وورش عمل تناقش أحدث التطورات في هذا المجال، فيما تشهد أيامه الثلاثة المتبقية مشاركة قرابة 250 متحدثاً دولياً ومحلياً للحديث في جلسات ومحاور المؤتمر التي تناقش أبرز المستجدات في علاج أمراض العيون والتعامل الطبي معها.
وأشار "عالم" أن المؤتمر تنظمه الجمعية ومستشفى الحرس نتني بجدة ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع مستشفى العيون بجدة، ومستشفى القوات المسلحة بجدة، مستشفى الملك فيصل التخصصي، وجامعة الملك عبدالعزيز. منوهاً بأن المؤتمر مازال يستقبل طلبات التسجيل على الرابط:https://rsos2022.eos-ksa.com/