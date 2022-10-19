جدة.. استعدادات مكثفة لإطلاق "مؤتمر طب العيون السعودي"

وتشهد استعدادات المؤتمر متابعة مستمرة من الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العمى. وهو ما يؤكد أهمية استشراف المستقبل والاستفادة من التخصصات الطبية التطبيقية في مجال طب العيون والبصريات، إلى جانب عرض المستجدات البحثية وإيجاد منصة مشتركة بين الجهات الصحية داخل المملكة وخارجها لتحقيق تبادل المعرفة واستكشاف الخبرات المتعلقة بمستقبل خدمات العيون، سعياً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص هذا القطاع.