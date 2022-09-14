منظومة برامج للاحتفال باليوم الوطني الثاني والتسعين بتعليم عسير

وشدد "العُمري" على أهمية تعزيز الولاء الوطني لدى الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المتاحة لإبراز هذه المناسبة الغالية، وتوضيح دور ولاة الأمر منذ عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في تنمية الإنسان والمكان، والنقلة النوعية التي شهدتها المملكة في كافة المجالات، وإبراز دورها ومكانتها العالمية، وتعميق القيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم كافة.