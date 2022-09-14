منظومة برامج للاحتفال باليوم الوطني الثاني والتسعين بتعليم عسير

عقد مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري، اجتماعًا باللجنة الإشرافية لاحتفالات اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وشدد "العُمري" على أهمية تعزيز الولاء الوطني لدى الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المتاحة لإبراز هذه المناسبة الغالية، وتوضيح دور ولاة الأمر منذ عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في تنمية الإنسان والمكان، والنقلة النوعية التي شهدتها المملكة في كافة المجالات، وإبراز دورها ومكانتها العالمية، وتعميق القيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم كافة.
وبحث المجتمعون توزيع المهام المسندة للجنة الاحتفالات والإدارات المساندة، وإعداد الخطط، والتركيز على إظهار المناسبة بالشكل الذي تستحقه والاهتمام بها على مستوى الإدارات والمكاتب والمدارس.