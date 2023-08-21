فوز 6 مشاركين في برنامج الشباب الصيفي "إثراء"

أنهى برنامج الشباب الصيفي في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، فعالياته، بفوز ستة مشاركين، اختارت لجنة تقييم مشروعاتهم من بين 30 مشروعًا.
واستطاع المشاركون عرض مخرجاتهم النهائية، خلال حفل المعرض الختامي للبرنامج، مساء السبت الماضي، بعد اجتيازهم 150 ساعة تدريبية، وأكثر من 55 تجربة تعليمية على مدى أربعة أسابيع، وعلى أيدي 20 خبيرًا.
جاء ذلك بهدف الوصول إلى صناعة ثقافية ذات أبعاد مجتمعية تتطلع لاستغلال طاقة الشباب، وهي الفئة العمرية المستهدفة في البرنامج الذي يأتي امتدادًا لدور المركز في دعم وتمكين الشباب وإيمانه بالفكر الشبابي المتجدد، بمشاركتهم بالعديد من البرامج والمبادرات والشراكات.