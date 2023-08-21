فوز 6 مشاركين في برنامج الشباب الصيفي "إثراء"

جاء ذلك بهدف الوصول إلى صناعة ثقافية ذات أبعاد مجتمعية تتطلع لاستغلال طاقة الشباب، وهي الفئة العمرية المستهدفة في البرنامج الذي يأتي امتدادًا لدور المركز في دعم وتمكين الشباب وإيمانه بالفكر الشبابي المتجدد، بمشاركتهم بالعديد من البرامج والمبادرات والشراكات.