مذكرة تفاهم بين "سعود الطبية" وجمعية "بصر للجميع" لتقديم خدمات صحية

ومثّل الجمعية في التوقيع عضو مجلس الإدارة الدكتور منصور الغامدي، في حين مثّل المدينة المدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي، الذي أشاد بدور الجمعية كمتخصصة في تقديم خدمات التطوع والمشاريع الصحية الخيرية لدعم صحة العين، معربًا عن أمله في تعزيز الخدمات المقدمة لمراجعي مدينة الملك سعود الطبية.