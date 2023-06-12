مذكرة تفاهم بين "سعود الطبية" وجمعية "بصر للجميع" لتقديم خدمات صحية

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية مذكرة تفاهم مع جمعية بصر للجميع، ضمن إطار تعزيز مساهمة القطاع الخيري في التنمية الصحية وتمكين الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتقديم خدمات صحية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمرضى بجودة وكفاءة عاليتين.
ومثّل الجمعية في التوقيع عضو مجلس الإدارة الدكتور منصور الغامدي، في حين مثّل المدينة المدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي، الذي أشاد بدور الجمعية كمتخصصة في تقديم خدمات التطوع والمشاريع الصحية الخيرية لدعم صحة العين، معربًا عن أمله في تعزيز الخدمات المقدمة لمراجعي مدينة الملك سعود الطبية.
وأكد رئيس قسم العيون بالمدينة الدكتور سعيد العمري أهمية الاتفاقية والتي تأتي ضمن إطار حرص المدينة على تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية المتكاملة، وتساعد مقدمي الرعاية على تعزيز الصحة، وتقليل التكاليف.
من جانبه، نوّه المشرف على قسم البصريات التابع لقسم العيون بالمدينة ومنسق المبادرة الدكتور عبدالله المزنعي على أهمية مثل هذه المبادرات وحاجة فئة كبيرة من المرضى لها، لتحسين جودة حياتهم والتغلب على معاناتهم.
ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية لصرف وتوفير العدسات اللاصقة الصلبة والنظارات والمعينات البصرية، حيث سيكون على الجمعية توفيرها بناءً على الوصفة الطبية الواردة من مدينة الملك سعود الطبية.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.