لجنة توطين نجران تزور منافذ بيع المستلزمات الرجالية بالمنطقة

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران، اليوم الأربعاء، عدداً من الجولات الميدانية في منافذ بيع المستلزمات الرجالية بالمنطقة.
شملت الجولات الميدانية مدينة نجران ومحافظة حبونا؛ لمتابعة قرارات التوطين في النشاط المستهدف.
وقد زارت اللجنة الميدانية 76 منشأة، وتبين أن أعداد السعوديين بلغ 120 موظفاً منهم 12 موظفة.
فيما بلغ أعداد الوافدين العاملين في المحلات التي تمت زيارتها 37 وافداً من مختلف الجنسيات.
وتم إنذار منشأتين، بينما بلغت نسبة التوطين في النشاط 76%.
يذكر أن نشاط بيع المستلزمات الرجالية يشمل بيع الأشمغة والملابس الرجالية الداخلية والسبورات والمستلزمات الرياضية والأحذية والعطور.