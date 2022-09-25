"هلال الباحة" يكثف دورياته ويرفع جاهزيته تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة نشاطها وتغطيتها بمناسبة اليوم الوطني الـ92 من خلال رفع جاهزيتها للاحتفال بيوم الوطن بجميع مواقع الاحتفالات من خلال تواجد الفرق الإسعافية وفرق التطوع بالمنطقة والمحافظات.
واشتملت مشاركة الهيئة بمنطقة الباحة على التغطية الإسعافية في مواقع الاحتفالات المقامة بهذه المناسبة كموقع إطلاق الألعاب النارية ومسيرة العربات العسكرية بشوارع المدينة.
وتحظى مشاركة الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع الهيئة الدكتور ثامر إسماعيل اليتيم وتواجد القيادة الميدانية على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني الـ92.
وقال "اليتيم" إن الهيئة قامت بتزيين مقراتها بالمنطقة والمراكز الإسعافية بالمحافظات احتفالاً باليوم الوطني ورفع جاهزيتها على مدار الساعة من خلال تلقي البلاغات بغرفة العمليات 997 أو تطبيق أسعفني وشاركت الفرق التطوعية بمنتزه الحسام بركن توعوي تثقيفي كما قامت الفرق الإسعافية والتطوعية بإطلاق البالونات وتقديم الهدايا لرجال الأمن والزوار تحمل شعار هي لنا دار.