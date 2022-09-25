"هلال الباحة" يكثف دورياته ويرفع جاهزيته تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني

وقال "اليتيم" إن الهيئة قامت بتزيين مقراتها بالمنطقة والمراكز الإسعافية بالمحافظات احتفالاً باليوم الوطني ورفع جاهزيتها على مدار الساعة من خلال تلقي البلاغات بغرفة العمليات 997 أو تطبيق أسعفني وشاركت الفرق التطوعية بمنتزه الحسام بركن توعوي تثقيفي كما قامت الفرق الإسعافية والتطوعية بإطلاق البالونات وتقديم الهدايا لرجال الأمن والزوار تحمل شعار هي لنا دار.