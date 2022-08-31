وفد أجنبي يزور المواقع الأثرية والتاريخية بمنطقة "نجران"

زار رجل الأعمال النرويجي تورأنجي فيشوس مع صحبة من أصدقائه، أول من أمس، المواقع السياحية والآثار بمنطقة نجران للتعرف والاطلاع على أهم ما تشتهر به المنطقة من تراث وعادات وتقاليد وفولكلور بأنواعه، يرافقهم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود حمد بن مسفر آل بلال .