وفد أجنبي يزور المواقع الأثرية والتاريخية بمنطقة "نجران"

زار رجل الأعمال النرويجي تورأنجي فيشوس مع صحبة من أصدقائه، أول من أمس، المواقع السياحية والآثار بمنطقة نجران للتعرف والاطلاع على أهم ما تشتهر به المنطقة من تراث وعادات وتقاليد وفولكلور بأنواعه، يرافقهم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود حمد بن مسفر آل بلال .
وأوضح "آل بلال" أن الوفد اطلع على إرث المنطقة من التاريخ والآثار العريقة التي جعلتها مقصدًا لكثير من الوفود والزوار من داخل المملكة وخارجها على المواقع الأثرية والسياحية في منطقة نجران, وما تشتهر به من جمال الطبيعة.
وألقى الشاب علي بن حمد بن بلال كلمة باللغة الإنجليزية عن تاريخ نجران والحضارات التي مرت بها المنطقة، وتطرق في كلمته إلى ما قدمته المملكة من تنمية وازدهار للمنطقة .
كما تم تنظيم العديد من الفقرات التراثية والزيارات التي شملت قرية الأخدود الأثرية والمتحف والسوق الشعبي وقرية رعوم التاريخية وقصر العان التاريخي.
وفي ختام الجولة قدم الضيوف شكرهم لأهالي منطقة نجران والسعودية بشكلٍ عام، وسجلوا كلمة عبّروا فيها عن إعجابهم بما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال.