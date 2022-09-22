مسؤولو "عناية" يرفعون التهنئة بيوم الوطن ويؤكدون: المملكة حققت إنجازات كبيرة في شتى المجالات

ومن جانبه قال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري: إن الاحتفال باليوم الوطني يعد يومًا تاريخياً يشعر فيه المرء بالاعتزاز والافتخار لما يحمله من مضامين ومعانٍ تجسد ما قدمه جيل الآباء من تضحيات من أجل أن نعيش هذه النهضة التي نفاخر بها العالم، والتي تحققت في فترة وجيزة من الزمن، وهي حقبة زمنية مليئة بالعطاءات العظيمة، وتعد إنجازات إنسانية وحضارية وتنموية، رسم خارطتها الملك المؤسس، وأكملها من بعده أبناؤه البررة نحو الرفعة والمجد وبناء المواطن السعودي، الذي يحلّق اليوم في سماء العالمية مزاحمًا دول العالم الأول نحو الريادة والتفوق والمكانة التي يستحقها.