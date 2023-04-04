شاهد.. طلاب وطالبات "كشافة التعليم" يتسابقون لخدمة المعتمرين بالحرم

تسابق طلاب وطالبات الكشافة وقادتها الكشفيون بوزارة التعليم في خدمة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان الكريم هذا العام، وقدّموا أروع الأمثلة في التسابق لخدمتهم، وتقديم الإرشادات ويد العون لقاصدي المسجد الحرام؛ لأداء مناسكهم بكل يسر وسكينة.