شاهد.. طلاب وطالبات "كشافة التعليم" يتسابقون لخدمة المعتمرين بالحرم

تسابق طلاب وطالبات الكشافة وقادتها الكشفيون بوزارة التعليم في خدمة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان الكريم هذا العام، وقدّموا أروع الأمثلة في التسابق لخدمتهم، وتقديم الإرشادات ويد العون لقاصدي المسجد الحرام؛ لأداء مناسكهم بكل يسر وسكينة.
وأظهرت الصور طالبات كشافة وزارة التعليم وهن يواصلن تأدية أدوارهن الإنسانية ومهامهن الجليلة في شهر رمضان المبارك؛ لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، من خلال مسارات عديدة، أبرزها تنظيم الحشود، وإفطار الصائمين.
واطلع أمس الدكتور أحمد الزايدي، مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، ميدانيًّا على مسارات الخدمات التطوعية لكشافة وزارة التعليم، وشاهد مسارات دفع العربات وتنظيم الحشود ووجبات إفطار الصائمين.. مثمنًا الجهود الإنسانية والجليلة في خدمة قاصدي المسجد الحرام.
وعبَّر طلاب وطالبات "كشافة التعليم" عن سعادتهم بالخدمات الجليلة التي يقدمونها لزائري ومعتمري بيت الله الحرام عبر مسارات متعددة، تهتم بتنظيم الحشود وإفطار الصائمين.