"بر الدوادمي" تؤهل 52 شاباً وفتاة للزواج بدعم من وقف الملك عبدالله

واكد رئيس الجمعية الدكتور بدر اليحيا أهمية الجهود التكاملية في نجاح البرنامج، ويأتي هذا تحقيقاً لرؤية 2030 في الدور التكاملي بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي في إشراك القطاعات غير الربحية وتمكينها لتحقيق أثر أعمق منوهًا بأن تلك الجهود تسهم في الحفاظ على ترابط الأسرة السعودية وخاصة في بداية تكوينها، والتي تعتبر اللبنة الأولى للمجتمع ونواته، وذلك من خلال المعارف والمهارات التي يكتسبها الشاب والفتاة من الجوانب المقدمة في البرنامج للجنسين.