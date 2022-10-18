"صحة القنفذة" مستمرة بالتوعية بسرطان الثدي

تستمر "صحة القنفذة" في تنفيذ حملات التوعية الميدانية من خلال فرق التطوع الصحي الميدانية من خلال جولات معدة مسبقًا حسب خطة العمل للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين في أماكن وجودهم؛ حيث يوجد أكثر من 100 متطوع ميداني لتنفيذ أعمال التوعية.