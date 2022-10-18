"صحة القنفذة" مستمرة بالتوعية بسرطان الثدي

تستمر "صحة القنفذة" في تنفيذ حملات التوعية الميدانية من خلال فرق التطوع الصحي الميدانية من خلال جولات معدة مسبقًا حسب خطة العمل للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين في أماكن وجودهم؛ حيث يوجد أكثر من 100 متطوع ميداني لتنفيذ أعمال التوعية.
كما تقدم المنشآت الصحية بالقنفذة من مستشفيات ومراكز صحية، توعية صحية بسرطان الثدي من خلال الكادر الصحي بهذه المنشآت.
وتعاونت بلديات المحافظة بتنفيذ لوحات توعوية بالطرقات؛ وذلك لإيصال الرسالة التوعوية من هذه الحملة حملة سرطان الثدي.
وكانت "صحة القنفذة" أطلقت مؤخرًا من قِبَل محافظ القنفذة هذه الحملة، والتي تمتد خلال شهر أكتوبر تحت شعار #رايتك_وردية، وتستمر الفعاليات الميدانية، والتوعية داخل المنشآت الصحية والدوائر الحكومية للوصول للفئة المستفيدة من هذه الحملة.
ومن الحملات أيضاً حملة أكتوبر الوردي للتوعية عن سرطان الثدي تحت شعار #راية_وردية تستهدف النساء من عمر 20 عاماً فما فوق، وبالكشف المبكر عبر أشعة الماموغرام من عمر 40 عاماً بهدف الوصول بالخدمة لأكبر شريحة من النساء بالمجتمع للارتقاء بمجتمع صحي وسليم.