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"الدفاع المدني" يعقد ورشة عمل للمتطوعين المشاركين في خدمة ضيوف بالعاصمة المقدسة
لتعزيز الجوانب الإيجابية وتحسين جودة الحياة من خلال تقديم خدمات ذات قيمة عالية
عقدت المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ورشة عمل ولقاء للمتطوعين المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هــ؛ لتعزيز الجوانب الإيجابية، وتحسين جودة الحياة من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وتأتي هذه المشاركة من خلال جهود المديرية العامة للدفاع المدني؛ لتشجيع مشاركة المواطنين في العمل التطوعي، والإسهام في تحقيق أهداف ومستهدفات رؤية السعودية 2030.